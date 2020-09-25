Ders sırasında kızlarını komşuya bırakmışlardı! Öğretmen çiftin en acı günü

Konya’da Nuri Tömtöm İlkokulu’nda görevli öğretmen Mustafa Bayram ve Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu’nda görevli eşi öğretmen Deniz Bayram evlerinde online ders verdikleri için 2 çocuğunu, üst kat komşularına bıraktı. Çocuklarından bir buçuk yaşındaki Kumsal Bayram, balkonda dengesini kaybedip yedinci kattan düştü.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA



Durumu fark eden baba Bayram, otomobille kanlar içindeki kızı Kumsal’ı, hastaneye götürdü. Minik Kumsal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bakıcı kadıqn ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Acılı anne ve baba, kızlarının tabutuna sarılıp ağladı. Ardından minik Kumsal’ın cenazesi dün gözyaşları içinde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı’na defnedildi.