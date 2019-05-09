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  3. Derede şakalaşan 2 genç kız, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Derede şakalaşan 2 genç kız, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Derede şakalaşan 2 genç kız, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Bingöl'de derede şakalaşan lise öğrencisi iki kız, suya kapılarak hayatını kaybetti. Genç kızların, derede oynarken şakalaştıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

Bingöl'de derede hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Yürek burkan görüntülerde şakalaşan kızların bir anda suya kapıldığı ve arkadaşlarının çığlık atarak yardım istediği yer alıyor.

ŞAKALAŞAN ARKADAŞLAR DENGELERİNİ KAYBEDİP SUYA DÜŞTÜ

Olay, bugün merkez Bahçelievler ile Karşıyaka Mahallesinin kesiştiği bölgede Aşağı Çarşı mevkiinde bulunan Çapakçur Deresi'ndeki köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca dere kenarında arkadaşları ile oynamaya başladı. Şakalaşan arkadaşlar dengelerini kaybedip suya duştu. Sudan çıkamayan iki kızı fark eden arkadaşları yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dereye giren itfaiye ekipleri halatlar yardımı ile 2 kızın cansız bedenini çıkardı. Ardından ambulansa alınan Yılmaz ve Barca'nın cansız bedeni Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KIZLARIN SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan kızların dere kenarında oynarken son anlarına ait görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kızlar şakalaşırken bir birini suya yatırıyor, bu sırada ikisi de sudan çıkamıyor. Diğer arkadaşları ise çığlık atarak yardım istiyor.

İHA

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