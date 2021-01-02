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  • Dereceler -30'a düştü: Araçların yakıtları bile dondu
02 Ocak 2021 Cumartesi 11:42 | Son Güncelleme:

Dereceler -30'a düştü: Araçların yakıtları bile dondu

Dereceler -30'a düştü: Araçların yakıtları bile dondu

Van'da hava sıcaklığı -30 dereceye kadar geriledi, hayat durma noktasına geldi. Kurutmak için dışarı asılan çamaşırlar ve ağaçlar buz tutarken, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu.

Hayatın durma noktasına geldiği Van'ın Çaldıran ilçesinde geceleri hava sıcaklığı -30 dereceyi gördü. Dışarıda olan her şeyin buz tuttuğu ilçede, hareket halindeki araçların yakıtları dahi dondu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yolda 8 saat boyunca aracın çalışmasını beklediklerini söyleyen tankerin şoförü, Biz Batman'dan geliyoruz. Ağrı Doğubayazıt'a gidecektik. Saat 02.00 sıralarında aracın yakıtı dondu. Seyir halindeydik bir anda istop etti. Saat 04.00'e kadar uğraştık ama çalıştıramadık. Geceyi diğer arkadaşımızın aracında geçirdik. Deponun altında ateş yakarak aracı çalıştırdık dedi.

Çaldıran ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde yaşayan Zeki Beyazsu ise, Çaldıran gerçekten bu sene çok soğuk. Hayvanlarımızı dışarı bırakamıyoruz. Kurutmak için dışarı asılan elbiseler dondu. Suyumuz da donuyor. Kışın burada büyük sıkıntılar yaşıyor." sözlerini kaydetti.

-46.4'Ü GÖRMÜŞTÜ

Çaldıran, 9 Ocak 1990 tarihinde -46.4 derece ile Türkiye'de bugüne kadar en düşük sıcaklığının ölçüldüğü ilçe olmuştu.

<p>Akşam Gazetesi Spor Müdürü Kenan Karcı, spor dünyasındaki son gelişmeleri Akşam TV’ye anla

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