Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2473
  • 6,8776
  • 328.237
  • 104127
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Depremzedelere dubleks evler: Anahtarlar teslim edilmeye başlandı

Depremzedelere dubleks evler: Anahtarlar teslim edilmeye başlandı

Depremzedelere dubleks evler: Anahtarlar teslim edilmeye başlandı

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından çift katlı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezi evlerinin anahtarları ailelere teslim edilmeye başlandı. 456 ailenin kalacağı ikinci konteyner kentte anahtarları teslim edilen 40 ailenin bugünden itibaren taşınmaya başlayacağı belirtildi.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri zarar gören ve çadır kentlerde kalan aileler için 5 noktada yapılması planlanan konteyner kentlerden oluşan geçici barınma merkezinin ikincisi de bitirildi.

 

YERLEŞMEYE BAŞLADILAR

Doğukent Mahallesi’ndeki 900 ailenin kalacağı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezinin geçtiğimiz hafta hizmete girmesinin ardından, Kırklar Mahallesi’ndeki de tamamlandı. Kırklar Mahallesi’nde kurulumu tamamlan 456 ailenin kalacağı çift katlı konteyner evlerin anahtarları ailelere teslim edilmeye başlandı. İlk aşamada 40 aile geçici evlerinin anahtarlarını aldı. Aileler, konteyner evleri gezerek yetkililerden bilgi alırken, bugünden itibaren yerleşmeye başlayacakları kaydedildi.

HER TÜRLÜ İHTİYACIMIZ KARŞILANDI

Anahtarları teslim edilen çift katlı konteyner evlerini inceleyen depremzedelerden Zeynep Bilici, “Biz 4 çocuk, eşim ve ben 6 kişilik aileyiz. Konteyner evler güzel, beğendik ama bize biraz küçük. Biran önce kendi evlerimizin yapılmasını istiyoruz"dedi. Diğer depremzede ailelerde de, geçici barınma merkezi olarak yapılan evlerine bugünden itibaren taşınmaya başlayacaklarını belirterek, ilk andan itibaren her türlü ihtiyaçlarını karşılayan en üstten alta kadar herkese teşekkür etti.

(İHA)

 


Türkiye tek yürek oldu: Dualarımız Mehmetçiklerimizle...
Meğer partner beğenmemiş!
'Adamın sakalını takip eder olduk'
Bergüzar Korel çıldırdı: Bedduanın en büyüğünü ediyorum!
Pişti oldular
<p>Vali Doğan: '(İdlib'deki saldırı) Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'n

Hatay Valisi Doğan: '(İdlib'deki saldırı) 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Akar ve kuvvet komutanları İdlib'deki harekat için sınırın sıfır noktasında

İdlib'deki operasyonlarda 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi