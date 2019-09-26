Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6695
  • 6,198
  • 274.815
  • 101940
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Depremden sonra okul yolunda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Depremden sonra okul yolunda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Depremden sonra okul yolunda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde görevli tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz (48) depremde öğrencilerin zarar görmeden okuldan tahliye edilmesi için yoğun çaba harcadı. Ardından çocuğunu okulundan alıp evine bırakan Eryılmaz, tekrar okula dönerken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Eryılmaz, yaşamını yitirdi.

Olay bugün öğle saatlerinde, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi´nin önünde meydana geldi. Okulda tarih öğretmeni olarak görev yapan Murat Şevki Eryılmaz, İstanbul´da meydana gelen depremin ardından öğrencilerin okuldan tahliyesi için diğer öğretmenlerle birlikte yoğun çaba harcadı. Murat Şevki Eryılmaz daha sonra çocuğunun okuluna gitti. Çocuğunu okulundan alıp evine bırakan Murat Şevki Eryılmaz, tekrar görev yaptığı okula giderken kalp krizi geçirdi. Gebze´de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Eryılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Eryılmaz´ın önümüzdeki hafta ameliyat için gün aldığı öğrenildi. 2 çocuk babası Eryılmaz´ın ölümü üzüntü yaratırken, yarın okulunda düzenlenecek törenin ardından cenazesi toprağa verilmek üzere Kırıkkale´ye gönderilecek.  (DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Depreme yönelik 'hayat kurtaran' uyarılar
Ebru Gündeş'in değişimi olay oldu
Burcu Esmersoy'dan eski eşiyle ilgili flaş hamle!
'Paris'teyim' dedi, Büyükada'da çıktı
Ebru Şallı bu akşam evleniyor!
<p>Mersin’de ejder meyvesi yetiştiriciliğine başlayan üretici Arif Doğan, sebze yetiştiriciliği yapt

Ejder Meyvesiyle Tanıştı, Kazancını Katladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Haydarpaşa'da sona doğru: Garın simgesi monte edildi

Talep yağıyor! Dünya Tokat'tan satın alıyor