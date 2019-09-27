Depremden sonra kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Kocaeli'de bir öğretmen, İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Öğretmenin cenazesi, görev yaptığı okulun bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi.

Kocaeli'de öğretmen Murat Şevki Eryılmaz (48), İstanbul'da dün meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası kalp krizi geçirip öldü.



Eryılmaz, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tarih öğretmeniydi. Depreme derste yakalanan öğretmen, öğrencilerinin zarar görmeden binadan çıkmasını sağladı ardından kendi çocuğunu okuldan alıp eve bıraktı.



Murat Şevki Eryılmaz, tekrar görev yaptığı liseye dönerken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan öğretmen, kurtarılamadı.



Eryılmaz'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, önümüzdeki hafta ameliyat için gün aldığı öğrenildi.

OKULUNDAN GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Murat Şevki Eryılmaz için sabah saatlerinde görev yaptığı okulun bahçesinde tören düzenlendi.

Eryılmaz'ın cenazesinin okul bahçesine getirildiği sırada öğretmen eşi Türkan Eryılmaz, meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

Bahçede kılınan cenaze namazının ardından Eryılmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi.

DHA