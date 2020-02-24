Depremde hayatını kaybeden 8 kişi yan yana defnedildi

İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde hayanı kaybeden Hüseyin Tosun, Aydın Tosun, Ekrem Tosun, Reis Furat, çocukları Hasret, Muhammet, Fatma ve Defne, köy mezarlığında göz yaşları arasında toprağa verildi. Hayatını kaybedenlerin toprağa verilmesi sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de köy mezarlığında bulundu.

İHA