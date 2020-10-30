İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. Çok sayıda ilde hissedilen şiddetli deprem sonrasında kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor. Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor. Peki, depremde can kaybı var mı, kaç kişi öldü? Depremde yıkılan evlerin sayısı nedir?

DEPREMDE CAN KAYBI VAR MI?

AFAD, depremde 1'i boğulma olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 152 kişinin yaralandığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan ilk yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden alınan bilgilere göre, 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız da yaralanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon'dan 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir."

Yaralı sayısı yeni açıklamada 152 olarak açıklandı.

70 KİŞİ KURTATILDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.

EN KRİTİK BÖLGE BAYRAKLI VE BORNOVA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem sonrası yoğun bir trafik yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Şu anda derli toplu sağlıklı bir bilgi yok elimizde. Bazı ihbarlar aldık. Yıkılan binalarımız var. Özellikle Bayraklı, Bornova'da. Bunlarla ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Can kaybına dair bir bilgi yok elimizde. Şu an yoldayız. 20'ye yakın binada yıkım ihbarı var. Bayraklı'ya ulaşmaya çalışıyoruz. En kritik bölge Bayraklı, Bornova görülüyor."

DEPREM İSTANBUL VE TRAKYA'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.