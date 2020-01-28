Deprem toplanma alanları nerelerde var? İşte İstanbul deprem toplanma alanları
Deprem toplanma alanları araştırılıyor. Deprem toplanma alanları nerelerde var? Son günlerde artan sarsıntıların ardından vatandaşlar acil toplanma alanlarının nerelerde olduğunu merak etmeye başladılar. E-Devlet sistemi ile sunulan hizmet arasında acil toplanma alanı sorgulama işlemi de bulunuyor. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
Deprem toplanma alanları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul deprem toplanma alanları nerelerde var? Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini sorgulayabiliyorlar.
DEPREM TOPLANMA ALANLARI NERELERDE VAR?
Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.
SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL’DAKİ DEPREM TOPLANMA ALANLARI
Kriterler üzerinden puanlama yapılarak tespit edilen toplanma ve geçici barınma alanlarına, "http://sehirharitasi.ibb.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.
ACİL TOPLANMA ALANI NEDİR?
Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.