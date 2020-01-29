Deprem sigortası (DASK) ne kadar, kaç para? Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır?

Deprem sigortası (DASK) ne kadar, kaç para? sorusunun yanıtı arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Zorunlu Deprem Sigortası olarak bilinen DASK, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından merak ediliyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) olarak bilinen sigorta deprem sonucu oluşan yangın, patlama ve yer kaymasının yalnızca binada meydana getirdiği hasarları karşılıyor. Deprem sigortası (DASK) ne kadar, kaç para? sorusunun yanıtı haberimizde..

DEPREM SİGORTASI NE KADAR, KAÇ PARA?

Deprem Sigortası Ücretleri Deprem sigortası ücretleri için son uygulanan fiyat tarifesi şu şekilde; Birinci bölge 110 TL'den, İkinci bölge 80 TL'den, Üçüncü bölge 60 TL'den, Dördüncü bölge 50 TL'den ve Beşinci bölge 40 TL'den az olmayacak. Bunun yanında yıllık sigorta tarifesi, 100 metrekarelik konut için betonarme yapıda bölgesine göre ortalama 37 ile 266 TL, diğer yapı tiplerinde ise 39 ile 324 lira arasında değişiyor.

DASK ZORUNLU MU?

18 Ağustos 2012’de yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu’na göre konut kredisi ve tapu işlemleri ile su ve elektrik abonelik işlemlerinde Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) yaptırmak şart.

DASK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Zorunlu Deprem Sigortası yani DASK poliçesi yaptırmak oldukça kolay. Evinizi dolayısı ile ailenizi güvence altına almak için yapmak istediğiniz DASK sigortası için en yakın sigorta acentesine veya banka s¸ubesine giderek sigortalarını gerekli belgelerle yapabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes DASK yaptırabiliyor.

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) resmi sitesinde https://www.dask.gov.tr/ DASK için gerekli belgeler şu şekilde belirtilmiştir.

DASK NELERİ TEMİNAT ALTINA ALIR?

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

Temeller

Ana duvarlar

Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

Bahçe duvarları

İstinat duvarları

Tavan ve tabanlar

Merdivenler

Asansörler

Sahanlıklar

Koridorlar

Çatılar

Bacalar

Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

DASK KAPSAMI DIŞINDA KALAN BİNALAR

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,

Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,

Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,

Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,

Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar."

ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.

Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır.

Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.