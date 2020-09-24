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24 Eylül 2020 Perşembe 17:05 | Son Güncelleme:

Deprem mi oldu? Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu?

Deprem mi oldu" Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu"

Son dakika haberi.. İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi...

Son dakika haberi.. İstanbul'da şiddetli deprem oldu. İlk açıklama AFAD'tan geldi. AFAD verilerine göre Marmara Denizi Marmaraereglisi (Tekirdag) merkezli deprem meydana geldi.

İSTANBUL'DA DEPREM

Marmara Denizi'nde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. İlk açıklama AFAD'tan geldi. 

Büyüklük : 4.2 (Mw)

Yer : Marmara Denizi, 18.87 km. Marmaraereglisi (Tekirdag)

Tarih-Saat : 24.09.2020, 16:38:31 TSİ

Enlem : 40.8268 N

Boylam : 28.0920 E

Derinlik : 6.83 km

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