Deprem mi oldu? 25 Eylül AFAD, Kandilli son depremler listesi

AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yoğun ilgi görüyor. Dün Marmara'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Vatandaşlar bugün saat 16:00 civarında da deprem olup olmadığını araştırıyor. Sosyal medyada deprem ile ilgili twitler atılıyor. İşte 25 Eylül AFAD, Kandilli son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU?

Son gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanıyor.

SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER LİSTESİ