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  • Deprem mi oldu? 25 Eylül AFAD, Kandilli son depremler listesi
25 Eylül 2020 Cuma 16:33 | Son Güncelleme:

Deprem mi oldu? 25 Eylül AFAD, Kandilli son depremler listesi

Deprem mi oldu" 25 Eylül AFAD, Kandilli son depremler listesi

25 Eylül AFAD, Kandilli son depremler listesi gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Dün Marmara'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Vatandaşlar bugün saat 16:00 civarında da deprem olup olmadığını araştırıyor...

AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yoğun ilgi görüyor. Dün Marmara'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Vatandaşlar bugün saat 16:00 civarında da deprem olup olmadığını araştırıyor. Sosyal medyada deprem ile ilgili twitler atılıyor. İşte 25 Eylül AFAD, Kandilli son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU?

Son gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanıyor.

SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER LİSTESİ

<p>Kurgu: Can Yıldız: <a href='mailto:can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr<

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