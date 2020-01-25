Deprem geçmiş olsun mesajları, fotoğrafları.. Deprem ile ilgili yazılar, sözler haberimizde..

Deprem geçmiş olsun mesajları vatandaşlar tarafından internette yoğun olarak aranıyor. Dün akşam saatlerinde Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Sosyal medyada vatandaşlar Elazığ halkının yanında olduklarını anlatan mesajlar yayınlamak istiyor. Deprem geçmiş olsun mesajları ahberimizde yer alıyor..

DEPREM GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI..

24 Ocak saat 20.55 de Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli yaşanan ve çevre illerin tamamında hissedilen 6.8 şiddetindeki deprem dolayısıyla başta Elazığ ilimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Allah bir daha 17 ağustos acısı gibi acılar yaşatmasın. Çok geçmiş olsun

Yine yüreğimiz yandı Allah beterinden saklasın

Gönüllerimiz ve dualarımız sizinle..

Geçmiş olsun güzel ülkemin güzel insanları..

Kalbimiz sizinle, bir an önce depremlerin son bulması dilekleriyle.

Üst üste yaşanan depremlerle sarsılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun.

Elazığ merkezli olup çevre illerde de hissedilen 6.8 şiddetindeki deprem için hepimize geçmiş olsun.

Rabbim aynı çaresizliği bir daha yaşatmasın. Geçmiş olsun Elazığ