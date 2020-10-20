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  • Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir? Deprem çantası nasıl hazırlanır?
20 Ekim 2020 Salı 16:31 | Son Güncelleme:

Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir" Deprem çantası nasıl hazırlanır"

Deprem çantası, deprem sonra acil ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz önemli bir ekipmandır. Ülkemizin deprem bölgesinde olması sebebiyle deprem çantası zaruri hale gelmiştir. AFAD tarafından hazırlanan deprem çantasından olması gereken malzemeler haberimizde.

Deprem çantası, ülkemizde sık sık depremlerin yaşanması sebebi ile gerekli ekipmanlar arasında yer alır. AFAD tarafından hazırlanan deprem çantasında temel ihtiyaçlar baz alınmalıdır. Deprem çantası hazırlanamadan önce ihtiyaç listeli belirlenmelidir. Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir? 

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Afet ve Acil Durum Çantanızda acil durum sırasında ev halkının ihtiyaç duyabileceği temel malzemeler bulunmalıdır. Acil durumlarda bu malzemeleri tedarik etmeniz için zamanınız olmayacağından Afet ve Acil Durum Çantanızı önceden hazır bulundurmanız faydalı olacaktır.

Bir acil durum sonrasında görevlilerin herkese anında ulaşması mümkün olmayabilir. Yardım almanız saatler belki de günler sürebileceğinden kendi kendinize hayatta kalmanız gerekebilir. Bu yüzden de çantanızda en az 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak miktarda gıda, su ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzeme bulunmalıdır.

Acil durumlarda günler hatta haftalar süren elektrik, gaz, su ve telefon kesintileri yaşanabilir. Bu yüzden çantanız bu kesintiler süresince size kolaylık sağlayacak malzemeleri de içermelidir.

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer malzemeler

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

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