Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir? Deprem çantası nasıl hazırlanır?
Deprem çantası, deprem sonra acil ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz önemli bir ekipmandır. Ülkemizin deprem bölgesinde olması sebebiyle deprem çantası zaruri hale gelmiştir. AFAD tarafından hazırlanan deprem çantasından olması gereken malzemeler haberimizde.
Deprem çantası, ülkemizde sık sık depremlerin yaşanması sebebi ile gerekli ekipmanlar arasında yer alır. AFAD tarafından hazırlanan deprem çantasında temel ihtiyaçlar baz alınmalıdır. Deprem çantası hazırlanamadan önce ihtiyaç listeli belirlenmelidir. Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir?
DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?
Afet ve Acil Durum Çantanızda acil durum sırasında ev halkının ihtiyaç duyabileceği temel malzemeler bulunmalıdır. Acil durumlarda bu malzemeleri tedarik etmeniz için zamanınız olmayacağından Afet ve Acil Durum Çantanızı önceden hazır bulundurmanız faydalı olacaktır.
Bir acil durum sonrasında görevlilerin herkese anında ulaşması mümkün olmayabilir. Yardım almanız saatler belki de günler sürebileceğinden kendi kendinize hayatta kalmanız gerekebilir. Bu yüzden de çantanızda en az 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak miktarda gıda, su ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzeme bulunmalıdır.
Acil durumlarda günler hatta haftalar süren elektrik, gaz, su ve telefon kesintileri yaşanabilir. Bu yüzden çantanız bu kesintiler süresince size kolaylık sağlayacak malzemeleri de içermelidir.
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)