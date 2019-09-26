Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası hazırlarken neler konulmalıdır? AFAD açıkladı!
Deprem çantasının nasıl hazırlandığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem çantası hazırlarken neler konulmalıdır? İstanbul’da art arda yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. AFAD resmi internet sitesi üzerinden konu ile ilgili açıklama yaptı. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu afet ve acil durum çantası ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.
Deprem çantasının nasıl hazırlandığı merak ediliyor. Deprem çantası hazırlama nasıl yapılır? İstanbul’da yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar konu ile ilgili bilgileri araştırıyorlar. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu afet ve acil durum çantası hazırlanması çok önemlidir. AFAD resmi internet sitesi üzerinden konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte deprem çantası içerisinde olması gerekenler ile ilgili detaylar…
DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?
Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Haberimiz içerisinden deprem çantası içerisinde bulunması gerekenlere ulaşabilirsiniz.
DEPREM ÇANTASI İÇERİSİNDE BULUNMASI GEREKENLER
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)