Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası hazırlarken neler konulmalıdır? AFAD açıkladı!

Deprem çantasının nasıl hazırlandığı merak ediliyor. Deprem çantası hazırlama nasıl yapılır? İstanbul’da yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar konu ile ilgili bilgileri araştırıyorlar. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu afet ve acil durum çantası hazırlanması çok önemlidir. AFAD resmi internet sitesi üzerinden konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte deprem çantası içerisinde olması gerekenler ile ilgili detaylar…

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Haberimiz içerisinden deprem çantası içerisinde bulunması gerekenlere ulaşabilirsiniz.

DEPREM ÇANTASI İÇERİSİNDE BULUNMASI GEREKENLER

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer malzemeler

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)