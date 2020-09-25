25 Eylül 2020 Cuma 11:32 | Son Güncelleme:
Deprem anını kayıt altına aldılar: İki kız kardeşin yaşadığı panik kamerada
DHA
Marmara Denizi'nde dün meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depreme iki küçük kız kardeş ders çalışırken yakalandı. O anlar kameralara yansırken kız kardeşlerin yaşadığı korku anbean görüntülendi.
Marmara Denizi'nde dün İstanbul ve çevre illerde hissedilen 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. O anları, Sultangazi'de evde ders çalışan 6 yaşındaki Yaren ve 8 yaşındaki Yağmur Keşçi kardeşler cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Küçük kardeşler, deprem anında elbise dolabının sallanmasından dolayı çıkan ses üzerine, büyük bir panik ve korku yaşadı.
Görüntülerde, iki kardeşin "anne" diye bağırarak odadan çıktığı görülüyor.