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  3. Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adreslere ve kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 

Ekiplerce 10 adrese düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. 

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 134 gram esrar, 22 gram metamfetamin, 27 gram eroin, 48 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA


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