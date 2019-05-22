Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0833
  • 6,7895
  • 248.989
  • 85.318
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Denizli'de öğrenci servisi kaza yaptı

Denizli'de öğrenci servisi kaza yaptı

Denizli'de öğrenci servisi kaza yaptı

Denizli’de lüks bir araç ile öğrencileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 9’u öğrenci 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol tek taraflı olarak trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde yaşanan kazada, Kudsi Kabalar idaresindeki öğrencileri taşıyan 20 S 0312 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolsüz kavşakta Adil Kabaca’nın kullandığı 20 ABF 376 plakalı lüks araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle lastiği patlayan ve kontrolden çıkan servis aracı yaklaşık 20 metre savrulup, orta refüje çıkarak durabildi. Lüks araç da çarpışmanın ardından yol kenarındaki refüje çıktı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 9’u öğrenci biri öğretmen olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Kazada yaralanan öğrenciler çevredekilerin yardımı ile araç içerisinden çıkarıldı. Hayli korktukları gözlenen küçük yaştaki öğrencileri çevredekiler ve olaya müdahale eden ekipler sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldılar. 

Kazada yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bazılarına sadece ambulanslarda müdahale edildiği öğrenildi. 

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Çiğnenmiş sakıza 14.000 dolar ödedi
Helin Avşar'ın son hali herkesi şaşırttı
Ünlü model sevgilisini bıçakladı!
Afrika'da can suyu oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobilini kullandı. MHP´nin sosyal m

Bahçeli, Klasik Otomobili ile Başkent Caddelerini Gezdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ordulu balıkçıların Romanya açıklarında saldırıya uğradığı iddiası

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu