Denizli'de öğrenci servisi kaza yaptı

Edinilen bilgilere göre kaza, Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde yaşanan kazada, Kudsi Kabalar idaresindeki öğrencileri taşıyan 20 S 0312 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolsüz kavşakta Adil Kabaca’nın kullandığı 20 ABF 376 plakalı lüks araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle lastiği patlayan ve kontrolden çıkan servis aracı yaklaşık 20 metre savrulup, orta refüje çıkarak durabildi. Lüks araç da çarpışmanın ardından yol kenarındaki refüje çıktı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 9’u öğrenci biri öğretmen olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Kazada yaralanan öğrenciler çevredekilerin yardımı ile araç içerisinden çıkarıldı. Hayli korktukları gözlenen küçük yaştaki öğrencileri çevredekiler ve olaya müdahale eden ekipler sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldılar.

Kazada yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bazılarına sadece ambulanslarda müdahale edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA