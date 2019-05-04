Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Denizli'de feci kaza! Ticari araçla otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Denizli'de feci kaza! Ticari araçla otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Denizli'de feci kaza! Ticari araçla otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Denizli’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri alt geçide düşerken, kazada 6 kişi yaralandı.

  Kaza, Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan Uğurluoğlu yönetimindeki 09 EE 965 plakalı hafif ticari araç, Beylerbeyi kavşağı girişinde Savaş Yıldız 06 AD 134 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil alt geçide düşerken, ticari araç ise savrularak köprü bariyerlerine çarparak durabildi. Kaza sonrası her iki araç şoförü ile birlikte Ayşe Uğurluoğlu, Necati Girgin, Ramazan Girgin ile Muazzez Yıldız yaralandı. Yaralılar olay yerin gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce araçlardan çıkarılarak 112 acil servis ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı.

  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Dostlarınızdan ayrılamıyorsanız siz de sevgiyi fazlasıyla hak edenlerdensiniz.

Balık Dostlarını Öpen Köpekçik

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte unutulmaz Galatasaray - Beşiktaş derbileri

Emekli olamayan parasını SGK'dan geri alabilir