Denizli'de cinayet: Peşini bırakmayan erkeği bıçakladı

Denizli'de 3 çocuk annesi olan ve eşinden boşanan Gülistan K., (38) 4 yıl önce Aydın Ergül (35) ile aşk yaşamaya başladı. Güzellik uzmanı kadın, iddiaya göre Ergül'ün uyuşturucu kullanmaya başlaması üzerine ayrılma kararı aldı. Adam ise eski sevgilisini rahatsız etmeye devam etti. Gülistan K. mahkemeden koruma kararı aldırdı. Bunu aldırmayan Ergül, dün kadının kapısına dayandı. Genç kadın, peşini bırakmayan erkek arkadaşını bıçakladı. Ergül kurtarılamadı. Genç kadının bir televizyon ve gazeteye öldürdüğü Ergül ile ilgili röportaj verdiği ortaya çıktı. Savcılıkta 15'e yakın şikayeti bulunduğunu belirten genç kadın şunları söylemiş: "Sonuç olarak gördüm ki artık bunlar benim son çığlıklarım, son direnişlerim. Sürekli her gördüğü yerde darp ediyor, evime zorla girmeye kalkıyor. En son evime zorla girdiğinde ben kendisiyle yine bir ölüm kalım savaşı verdim. İmdadıma komşularım yetişti. Bu kişinin bu kadar rahat olmasının sebebi ise ifadesinin alınıp tekrar serbest bırakılması oldu.

HER DAKİKA ALEYHİME

'Nasıl olsa bana bir şey yapılmıyor' diye! En sonunda bir şey yapılacak inanıyorum. Sadece çok geç olmadan bir şey yapılsın istiyorum. Geçen her bir dakika benim aleyhime işliyor." Gözaltına alınan K, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

16 YAŞINDA EVLENDİRİLDİM

Gülistan K, 16 yaşında evlendirildiğini ve boşandıktan sonra ise ailesinin yaptığı baskılardan ve töre cinayetinden korkup kaçarak Denizli'ye gittiğini söyledi.