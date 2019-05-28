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28 Mayıs 2019 Salı 14:56 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 15:02

Denizli'de bin 500 rakımda 7 kiloluk dev mantar şaşırttı

Denizli'de bin 500 rakımda 7 kiloluk dev mantar şaşırttı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 4 yıl önce hizmete aldığı bin 500 rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda bulunan 7,125 kilogram ağırlığındaki dev mantar görenleri şaşırttı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılında hizmete aldığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda bulunan dev mantar görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda çalışan Emin Topal, geçtiğimiz gün 1500 metre rakımdaki yaylada halk arasında "tombak" olarak bilinen dev bir mantar buldu. Zehirsiz olan ve yenilebilen dev mantarı arkadaşları ile birlikte tartan Topal, 7 kilo 125 gram ağırlığını görünce şaşkınlık içerisinde kaldı. 

Yazın sıcaktan bunalan vatandaşların akın ettiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda 7 kilo 125 gram ağırlığında buldukları mantarın bugüne kadarki en büyük mantar olduğunu belirten Emin Topal, "tombak" adı verilen mantarın daha çok zirveye yakın alanlarda görüldüğünü söyledi. Geçen yıl da 4 kilogram dolayında bir mantar bulunduğunu anlatan Topal, mantar sevdalısı Denizlilileri yaylaya beklediklerini ifade ederek, buldukları mantarın soğanla kavurmasının çok güzel olduğunu ifade etti. 

İHA

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