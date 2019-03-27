Kandilli Rasathanesi son depremler listesi - Denizli Acıpayam son dakika deprem mi oldu?

Denizli son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Denizli Acıpayam’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları araştırılıyor. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Daha önce de 5.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurulmuştu. Deprem İzmir ve Antalya'da da hissedilmişti.

SON DAKİKA

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 14.27'deik depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

DaHA ÖNCE DE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetinin 5.6 olduğunu açıkladı. Deprem İzmir ve Antalya'da da hissedildi.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Can kaybı ve yaralımız yok. Bir köyle ahşap bazı evlerin hasar gördüğü belirtiliyor. Binaların özellikle çatı katlarında çatlamaların olduğu bacaların sarsıntıyla düşmesinden korkuyoruz. Onun tedbirini alıyoruz" dedi.

DENİZLİ VALİSİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Denizli Vali Vekili Turan Atlamaz, son durumu anlattı:

''Şu ana kadar kent merkezinde herhangi bir şey olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kırsalda da bağlantılarımız devam ediyor. Ciddi bir sonuç bildirilmedi. Olacağına da ihtimal vermiyoruz. Sarsıntıyı bizzat yaşadık. Evet uzun sürdü, iki artçı oldu. Halk panik halinde caddelere çıkmış durumda. Şu anda somut bir şey bize intikal etmedi. Ancak kırsalda bildiğiniz gibi metruk bir hayli ev oluyor. Can kaybı ve yaralı konusunda bir bilgi gelmedi.

Geçmişte Denizlimiz deprem yaşamış bir bölgemiz. Ara ara böyle sarsıntılar olması, bilim insanlarımızın bildirdiğine göre; muhtemel şiddetli depremle ilgili enerji bölünmesi olduğunu söylüyorlar.

İki artçı sarsıntı daha oldu, son derece düşüktü. Son iki artçının olmasını uzman arkadaşlarımız olumlu olarak bildiriyor.''