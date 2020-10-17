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17 Ekim 2020 Cumartesi 22:19 | Son Güncelleme:

Denize kıyısı olmayan bir yerde asla yaşayamam diyen birinin Türkiye'de ikamet edebileceği toplam kaç il vardır?

Denize kıyısı olmayan bir yerde asla yaşayamam diyen birinin Türkiye'de ikamet edebileceği toplam kaç il vardır"

Denize kıyısı olmayan bir yerde asla yaşayamam diyen birinin Türkiye'de ikamet edebileceği toplam kaç il vardır? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv'de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...

Denize kıyısı olmayan bir yerde asla yaşayamam diyen birinin Türkiye'de ikamet edebileceği toplam kaç il vardır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.

DENİZE KIYISI OLMAYAN BİR YERDE ASLA YAŞAYAMAM DİYEN BİRİNİN TÜRKİYE'DE İKAMET EDEBİLECEĞİ TOPLAM KAÇ İL VARDIR?

A: 20

B: 24

C: 28

D: 32

Doğru cevap: C 28

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