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Denizden elektrikli süpürge hortumu bile çıktı

Denizden elektrikli süpürge hortumu bile çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, 'Sıfır Atık, Mavi' projesi nedeniyle denize dalan dalgıçlar, elektrikli süpürge hortumundan eski araç lastiklerine kadar birçok atığı denizden çıkardı.

Amasra'da 'Sıfır Atık, Mavi' etkinleri kapsamında Büyük Liman mevkiinde denizde ve plajda temizlik yapıldı. İlk olarak plajda temizlik yapılarak çuvallara toplanan çöpler limana getirildi.

Daha sonra Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları ve gönüllü dalgıçlar limanda denize daldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalarda 4 dalgıç denize atılan araç lastikleri, bira şişeleri, plaj topu, plastik atıklar ile elektrikli süpürge hortumu olmak üzere birçok atığı çıkardı. Bartın Valisi Sinan Güner farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Bizim amacımız insanlarımızı çevreye daha duyarlı ve hassas olmalarını sağlamak. Bugün hem plajımız hem de denizde temizlik yapıldı. Denize atılan malzemeleri görünce çok şaşırıyoruz. Artık insanlarımız da çevre bilincinin artık gelişip, doğaya saygı duymayı bilmeliyiz. İnşallah bu etkinliğimiz de buna örnek olur ve hepimiz daha duyarlı hale geliriz" dedi.

DHA

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