Denizdeki köpeği vatandaşlar kurtardı

Sahil güzergahındaki beton bölümden denize atlayan köpek, bir süre yüzdükten sonra tekrar kıyıya çıkmak istedi. Buradaki duvarın yüksek olması nedeniyle kıyıya çıkmayı başaramayan köpeği gören vatandaşlar hayvanı tasmasından tutarak bulundukları alana çekti.

Çevre sakinlerinden Naile Bingöl, sahilde oturduğu sırada köpeğin denize atladığını gördüğünü belirterek, "Biz de ne olup bittiğini anlamadık. Bir süre yüzdü, sonra kıyıya çıkmak istedi ama başaramadı. Hemen yardımına koştuk ve tasmasından tutarak bulunduğumuz alana köpeği çıkarttık." dedi.

Öte yandan köpeğin çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

(AA)