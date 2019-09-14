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Denizde yaşayan, adı da deniz ile başlayan hangi hayvanın diğer bir adı 'medüz'dür?

Denizde yaşayan, adı da deniz ile başlayan hangi hayvanın diğer bir adı 'medüz'dür"

Denizde yaşayan, adı da deniz ile başlayan hangi hayvanın diğer bir adı 'medüz'dür? Güven Bana Müge Anlı’nın sunumuyla Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor. Karşılıklı güvene dayalı Güven Bana yarışmasında ödül 1.000.000 TL değerinde. Karşılıklı güvene dayalı olan yarışmada iki yarışmacı gelen soruları birlikte cevaplayarak büyük ödülü kazanma mücadelesi veriyor. 14 Eylül Cumartesi akşamı sorulan sorulara cevap arayan izleyiciler internette aramalar yapıyor. Denizde yaşayan, adı da deniz ile başlayan hangi hayvanın diğer bir adı 'medüz'dür?

Denizde yaşayan, adı da deniz ile başlayan hangi hayvanın diğer bir adı 'medüz'dür? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Denizde yaşayan, adı da deniz ile başlayan hangi hayvanın diğer bir adı 'medüz'dür?

A: Deniztarağı                     

B: Denizyıldızı

C: Denizaslanı

D: Denizanası

Doğru cevap: Denizanası

 

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