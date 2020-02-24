Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1397
  • 6,6658
  • 333.329
  • 114789
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Denizde define arayan iki şüpheli yakalandı

Denizde define arayan iki şüpheli yakalandı

Denizde define arayan iki şüpheli yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde denizde define arayan iki zanlı yakalandı.Zanlıların üst aramasında 31 sikke, dedektör ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, dalgıç kıyafeti giyen iki şüphelinin Yeşilovacık Mahallesi Tisan mevkisindeki sit alanında su altı dedektörüyle denizde define aradıklarını belirledi.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Zanlıların üst aramasında 31 sikke, dedektör ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

El konulan sikkeler, Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA


'İkisi arasında kalınca bocaladım'
Hercai dizisinde flaş ayrılık!
'Aramızdaki bağ bir imza ile bitti!'
Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
İddialar doğru çıktı! Ece yasak aşkını itiraf etti
<p>PKK/YPG’nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuk, ´Dışarıda yürürken bir anda bomba patladı ha

MSB paylaştı! PKK/YPG’nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuk konuştu: Bizden ne istiyorlar!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yasa dışı ticareti yapılmak istenen 8 alligator tortoise ve 4 mahmuzlu kaplumbağa ele geçirildi

Samsun'da yapıldı! Dünyada eşi benzeri yok