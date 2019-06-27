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  3. Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genci polis kurtardı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genci polis kurtardı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genci polis kurtardı

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Irak uyruklu 2 genç, polis tarafından kurtarıldı.

Adnan Menderes Bulvarı Halk İskelesi yakınında denize giren Irak uyruklu Hussein Gtaith Ali (18) ve Hader Mahd (17), bir anda gözden kayboldu.

Durumu fark eden vatandaşlar, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, boğulma tehlikesi geçiren 2 genci sudan çıkardı.

Gençler, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA

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