Demirhindi nedir, faydaları nelerdir? Demirhindi nasıl yeniyor?

Demirhindi tıpta ve yemeklerde kullanılan dışı kabuklu içi yumuşak etli ve sulu bir yapıya sahiptir. Afrika'nın tropikal bölgelerinde yetişen Demirhindinin boyu 20-25 metre dayanmaktadır. Kalsiyum, potasyum ve C vitamini açısından zengin bir üründür. Tatlı ve ekşi bir yapıya sahip olan Demirhindi nedir, faydaları nelerdir?

DEMİRHİNDİ NEDİR?

Demirhindi , hem tıbbi hem de mutfak amaçlı çok çeşitli kullanımlara sahip lezzetli, tatlı ve ekşi bir meyvedir . Yaprak dökmeyen demirhindinin yaprakları ve uzun kahverengi kabukları ile karakterize baklaya benzer. Bakla görünümündeki bu meyve içinde demirhindi meyvesi olan yapışkan, etli, sulu bir hamurdur. demirhindi meyvesinin etli sulu ve hamurumsu bu kısmı yenilmektedir. Hem tatlı hem de ekşi olduğu için insanlar tarafından genellikle sevilerek tüketilen bir meyvedir.

DEMİRHİNDİ NEREDE YETİŞİR?

Demirhindi ağacı, Afrika'nın tropikal bölgelerine, özellikle de Sudan'a özgüdür, fakat ekimi, dünyanın neredeyse tüm tropikal bölgelerine yayılmıştır çünkü bu, yararlı ve arzu edilen bir beslenme kaynağı ve eşsiz lezzet kaynağıdır. Binlerce yıldır yetiştirilmiş ve muhtemelen 5000 yıl önce Asya'ya doğru yol almıştır. 500 yıl öncesine kadar, İspanyol kaşifleri aracılığıyla Amerika'ya doğru yol almıştı. Güney Amerika ve Meksika dünyanın en büyük tüketicileri ve demirhindi üreticileri olmaya devam etmekte.

DEMİRHİNDİ FAYDALARI NELERDİR?

Sindirimi arttırır

Demirhindi içerisinde yüksek miktarda diyet lifi barındırdığından, doğal bir müshil olarak kabul edilmektedir. Bir meyve ya da baharat olarak demirhindi yemek, sindirim sisteminizin verimliliğini artırabilir, lif dışkınızı toplayabilir, böylece bağırsak yolunun düz kaslarından kolayca geçebilir. Demirhindi, aynı zamanda, besinlerin daha hızlı çözülmesine yardımcı olabilecek safra aktivitesini de uyardığı ve lifin sindirimi hızlandırmak için mide sularını uyardığı anlamına gelen, bilge bir maddedir.

Kalp sağlığını korur

Demirhindi ile ilgili çalışmalar, kan basıncını ve kolesterolü azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. Demirhindideki lif içeriğinin, kolesterolün azalması ile bir ilgisi vardır , çünkü fazla LDL kolesterolü damarlardan ve arterlerden ayırdığı bilinmektedir. Demirhindinin içindeki potasyum, kan basıncındaki azalmadan sorumlu olabilir , çünkü kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltan bir vazodilatatör olarak bilinir. Demirhindideki C vitamininin etkileyici seviyesinin de onunla bir ilgisi vardır. C vitamini, serbest radikallerin etkisini azaltabilen bir antioksidandır. Kalbe bağlı sağlık sorunlarının giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Dolaşımını artırır

Demirhindinin tek bir porsiyonu günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızın yüzde 10'nundan fazlasını karşılar. Vücuttaki sağlıklı bir demir kaynağı, vücudun içinde uygun kırmızı kan hücresi sayısını garanti eder, bu da farklı kasların ve organların uygun şekilde işlev görmesini sağlar. Ayrıca, demir eksikliği, zayıflık, yorgunluk, baş ağrıları, kognitif bozukluklar ve mide sorunları ile karakterize olan anemiye neden olur. Anemiyi tedavi edebilmek için bol bol demirhindi yemeniz gerekir.

Sinir Fonksiyonunu İyileştirir

Demirhindi içindeki en önemli vitaminlerden biri B kompleksidir. B vitamini familyasının önemli bir parçası olan demirhindi, sinir fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur. Demirhindi aktif kalmanıza, reflekslerinizi korumanıza ve güçlü kalmanıza yardımcı olabilecek sinir fonksiyonlarının yanı sıra kas gelişimini de geliştirmekten sorumludur.

Bağışıklığı artırır

Demirhindinin içerisindeki yüksek miktarda C vitamini ve diğer antioksidan etkiler, bağışıklık sitemini güçlendirmeye ve diğer mikrobiyal ve mantar hastalıklarından korumaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca antiseptik ve antimikrobiyal etkileri nedeniyle vücuttaki parazit oluşumunu da azaltır . Özellikle demirhindi ekildiği tropik bölgelerde çocuklarda bağırsak kurtlarının ortadan kaldırılmasıyla bağlantılıdır.

DEMİRHİNDİ NASIL YENİR?

Tamamen olgunlaştıktan ya da kurutularak, baharat haline getirildikten sonra tatlılara eklenen çiğ bir meyve olarak tüketilebilir . Demirhindi, Sık sık reçellerde ve soslarda kullanılır ve hatta dünyanın bazı yerlerinde kurutulmuş ve işlenmiş şekerler haline getirilir. Demirhindi içerdiği sağlık yararları nedeniyle Asya ve Güney Amerika'da çorba ve yemeklerde her zaman kullanılır.