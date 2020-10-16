Demir eksikliği nedir, neden olur? Demir eksikliği belirtileri...

Ciltte kuruluk, saç ve tırnakların çabuk kırılması, halsizlik gibi etkenler demir eksikliğinin belirtileri arasında gösterilmektedir. Vücudumuz için önemli minerallerden bir olan demir Türkiye'de ve dünyada sıkça karşılaşılan rahatsızlıklardan bir tanesidir. Yeterli ve dengeli beslenmeme demir eksiliğine yol açmaktadır.

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDİR, NEDEN OLUR?

Demir eksikliği, vücutta ihtiyaç duyulan demirin çeşitli nedenlerle karşılanamaması durumuna denir. Demirin vücutta çok önemli görevleri vardır. Alyuvar adı verilen kan hücrelerine kırmızı rengini veren hemoglobin demir içerir ve alyuvarlar oksijeni akciğerden alıp diğer dokulara ulaştırılmasında önemli görevlere sahiptir.

Kandaki demir oranı düşük olduğu zaman alyuvar üretimi azalır ve sonuç olarak hücre, doku ve organlara taşınan oksijen miktarında azalma meydana gelir. Demir eksikliği sonucunda demir eksikliği anemisi denilen kansızlık hastalığı ortaya çıkar. Demir, hücreler ve enzimlerdeki enerji santrallerinin bir parçası olarak da görev yapar ve vücut için büyük önem taşır.

Demir, vücut tarafından üretilemeyen ve bu yüzden diyetle yeterli ve düzenli miktarda alınması gereken bir mineraldir. Demir eksikliği genellikle vücutta artmış demir ihtiyacı, eksik demir alımı ya da vücuttan demir kaybı nedeniyle ortaya çıkar. Demir eksikliğinin en önemli nedeni demir içeren besinlerin yeterli düzeyde tüketilmemesidir. Gebelik, adet dönemi gibi durumlarda ise vücudun demir ihtiyacında artış görülür.

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demir eksikliğini erken aşamada fark etmek zordur. Vücut bir süre boyunca demir eksikliğini kompanse ederek kansızlık belirtilerinin ortaya çıkmasını geciktirebilir. Ancak bu aşamada da bazı erken belirtiler görülür. Bu erken belirtilerden bazıları;

Kırılgan saç ve tırnaklar Ciltte kuruluk Ağız köşelerinde çatlaklar Dilde yanma Ağız mukozasında hassasiyet

Demir eksikliği ilerleyip kansızlık ortaya çıktıktan sonra bunlara başka belirti ve bulgular da eklenir. Demir eksikliğinin en sık rastlanılan belirtileri;