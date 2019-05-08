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  3. Demir çelik fabrikasında iş kazası: 4 yaralı

Demir çelik fabrikasında iş kazası: 4 yaralı

Demir çelik fabrikasında iş kazası: 4 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında erimiş çelik dolu potanın devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki demir çelik fabrikasının döküm çalışma alanında, içinde erimiş çelik bulunan pota henüz belirlenemeyen nedenle 11 işçinin bulunduğu alana düştü.

Sıvı çeliğin temas ettiği 4 işçi, Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden durumu ağır olan 2'si Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Diğer işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

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