Demir çelik fabrikasında iş kazası: 4 yaralı

Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki demir çelik fabrikasının döküm çalışma alanında, içinde erimiş çelik bulunan pota henüz belirlenemeyen nedenle 11 işçinin bulunduğu alana düştü.

Sıvı çeliğin temas ettiği 4 işçi, Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden durumu ağır olan 2'si Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Diğer işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(AA)