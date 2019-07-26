Deli Aşk konusu ne? Deli Aşk filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Deli Aşk konusu ne? sorusu araştırılmaya başlandı. Komedi kategorisinde yer alan film sizi kahkahalar boğacak. Bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak olan filmin oyuncu kadrosu da konusu kadar merak ediliyor. Deli Aşk filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Deli Aşk hakkında tüm detaylar...

DELİ AŞK KONUSU NE?

Filmde baş karakter olan Ekrem’in (Emrah Kaman) sevdiği kızı elde edebilmek adına çeşitli maceralara atıldığı anlatılıyor ve bu maceralar esnasında gelişen komik olaylar izleyiciye sunuluyor: Ekrem, Adana’da yaşayan bir Maraş dondurmacısıdır. Neşe isimli bir kıza aşıktır; bu aşk onun başına fazlasıyla bela açacaktır. Olayların gelişim hikayesi de bu tek taraflı aşk çemberinde dönmekte.

DELİ AŞK FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Pelin Akil

Şafak Pekdemir

Abdullah Şahin

Yasemin Öztürk

Nilperi Şahinkaya

Toygan Avanoğlu