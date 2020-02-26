Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1548
  • 6,7001
  • 323.911
  • 115171
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Adeta dehşeti yaşadı! Sokak köpeklerinin saldırısından böyle kurtuldu...

Adeta dehşeti yaşadı! Sokak köpeklerinin saldırısından böyle kurtuldu...

Adeta dehşeti yaşadı! Sokak köpeklerinin saldırısından böyle kurtuldu...

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırdığı kişi, park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtulmayı başardı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Fatih Sokak'tan geçerken sokak köpeklerini gören İ.U, yolun karşısına geçerek yönünü değiştirmek istedi. Bu sırada 2 köpeğin saldırısı üzerine park halindeki otomobilin etrafında bir tur atan İ.U, korkuyla aracın üzerine çıktı.

Daha sonra köpekler, bölgeden uzaklaştı.

İ.U, aracın üzerinden indiği sırada sert şekilde düştü. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayı gören esnaf Erol Kum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin bir anda saldırdığını belirterek, "Vatandaş kendini arabanın üzerine atmasaydı parçalarlardı. Araçtan inerken sırtının üzerine düştü. Bir gün önce de aynı köpekler çocuklara saldırdı. O bölge, yoğun öğrenci geçişi olduğu için tehlike arz etmekte. Yetkililerden önlem almalarını istiyoruz. Köpekler vatandaşa sürekli saldırıyor, bunları devamlı yaşıyoruz." diye konuştu.


Beren yine kafaları karıştırdı: Kırıldım, bağışladım
Çukur dizisine bomba bir transfer daha!
Aslı Samat'tan 'Hercai' itirafı: O sahne gerçek oldu!
Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu!
Kaan Yıldırım'la adı anılan Hadise'den aşk ilanı!
<p>Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'da bu sabah incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na Kapalıçarşı gezisinde

KAPALIÇARŞI'DA İMAMOĞLU'NA ULAŞIM ZAMMI TEPKİSİ

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İtalya'da koronavirüs alarmı

Dünyanın en ölümcül canlıları