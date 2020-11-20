Dehşet evi! Önce ablasını, ardından kendisini bıçakladı

Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi’nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Emrah T. ile ablası Hasret Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah T., ablası Hasret’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı. Ardından ise kendisini bacağından bıçakladı. Yaralı halde evden çıkan Emrah T., yaklaşık 150 metre yürüdükten sonra Yücezafer Sokak'ta yere yığıldı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasret Y. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

ABLA, KARDEŞİN HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Sokaktaki kan izlerini takip eden polis ekipleri, Emrah Y.’yi yaralı halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emrah T., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Abla ve kardeşin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.