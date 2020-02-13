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Dehşet evi! Eşini vurup intihar etti

Dehşet evi! Eşini vurup intihar etti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir şahıs, girdiği bunalım sonrasında evde eşini vurduktan sonra kendisini vurdu. 2 çocuk babası şahıs, hayatını kaybetti.

Taşköprü ilçesinde Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde ikamet eden 2 çocuk babası Cemil D., iddialara göre borç yüzünden bunalıma girdi.

Evde bunalıma girmesi sonucu Cemil D., eşi S.D.’yi silahla vurduktan sonra kendisine de vurdu.

Ağır yaralanan Cemil D. ve eşi S.D., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Cemil D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

İHA


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