Değerbilir yazılışı nasıldır? TDK'ya Değerbilir ayrı mı, bitişik mi yazılır?

Değerbilir kelimesi Türkçe’de sıfat olarak kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu internet sitesi üzerinde en çok yapılan yazım yanlışlarını yayınlıyor. İki kelimeden oluşan değerbilir kelimesin doğru yazımı haberimizde.

DEĞERBİLİR NASIL YAZILIR?

TDK kelimenin doğru olarak yazılışını “değerbilir” olarak belirlemiştir.

Değer’ ve ‘bilir’ kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve dilimizde ‘değeri olan şeylere, kimselere önem veren, onları koruyan ya da onlara saygı gösteren kimse olarak ifade edilmektedir.