28 Ekim 2020 Çarşamba 22:18 | Son Güncelleme:
Dedektif gibi çalışıp vahşete kılıf aramış
DHA
Ankara'da geçen yıl eşi Sibel Köksal'ı kabloyla boğup bıçaklayarak öldüren İbrahim Köksal'ın müebbet hapsi istendi.
Ankara'da eşi Sibel Köksal’ı boğarak öldüren İbrahim Köksal’ın müebbet hapsi istendi. İddianamede sanığın eşini mahalleden tanıdığı birisinin aracından inerken gördüğü, kadının ise dişçiye gittiğini söyleyip, “Yolda karşılaştık, ‘Ben de mahalleye gidiyorum’ deyince bindim’ dediği belirtildi. Aldatıldığından şüphelenen kocanın dişçinin kamera kayıtlarını inceleyip eşini doktorla yüzleştirdiği, kliniğe gitmediği anlaşılan kadını olay günü 2 yabancı numarayla defalarca görüşmesi üzerine öldürdüğü saptandı.