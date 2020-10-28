  • $8,27
  • 9,7248
  • 498.831
  • 1126.99
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Ekim 2020 Çarşamba 22:18 | Son Güncelleme:

Dedektif gibi çalışıp vahşete kılıf aramış

Dedektif gibi çalışıp vahşete kılıf aramış
DHA

Ankara'da geçen yıl eşi Sibel Köksal'ı kabloyla boğup bıçaklayarak öldüren İbrahim Köksal'ın müebbet hapsi istendi.

Ankara'da eşi Sibel Köksal’ı boğarak öldüren İbrahim Köksal’ın müebbet hapsi istendi. İddianamede sanığın eşini mahalleden tanıdığı birisinin aracından inerken gördüğü, kadının ise dişçiye gittiğini söyleyip, “Yolda karşılaştık, ‘Ben de mahalleye gidiyorum’ deyince bindim’ dediği belirtildi. Aldatıldığından şüphelenen kocanın dişçinin kamera kayıtlarını inceleyip eşini doktorla yüzleştirdiği, kliniğe gitmediği anlaşılan kadını olay günü 2 yabancı numarayla defalarca görüşmesi üzerine öldürdüğü saptandı. 

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

28 Ekim 2020 Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

29 Ekim günlük burç yorumları yayında

İstanbul'un ilçelerinin koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.