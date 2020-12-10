Dayakçı eş altınları gasp edip, boşanma davası açtı! 'Benimle takılar için evlenmiş'

Adana’da 2015’te M.E.D. ile evlenip Ankara’ya giden İlknur D., düğünden 40 gün sonra şiddete maruz kaldı. Takıları bozdurup bankaya yatıran M.E.D., eşini eve kilitleyip telefonunu elinden aldı. Zulme dayanamayan İlknur D., evden kaçıp uçakla ailesinin yanına döndü.

AKŞAM DARP, SABAH AŞK



Büyükler araya girdi, 150 bin TL’lik takı parası kadına verildi. Geri dönen eşini akşamları döven adam, sabahları evin her tarafına, “Seni seviyorum” yazılı kağıtlar yapıştırdı. Bir süre sonra şiddet son buldu. İlknur D., eşinin düzeldiğini sandı. Bu sırada kayınpederi “Kocanın sana söyleyemediği borcu var. Onu ödemesi lazım” diyerek takı parasını aldı. Eşine ve ailesine ulaşamayan kadın, kandırıldığını anladı. 1 hafta sonra da eşinin boşanma davası açtığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

HAKKIMI ALIP ARTIK GÖRMEK İSTEMİYORUM



Altınlarını geri alıp boşanmak istediğini söyleyen İlknur D., şöyle konuştu: “Ankara’daki evimden de eşyaları boşaltmışlar. Hem namusumu kullanıp attılar hem de maddi-manevi çöküntüye uğradım. Demek ki beni sevmemiş, altınlar için evlenmiş. Hakkımı alarak boşanmak istiyorum. 1 yıllık evliliğin 3 yıldır mahkemesini görüyorum.”