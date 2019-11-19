Davut Çelebi Köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta Davut Çelebi Köftesi tarifi..

Davut Çelebi köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler Davut Çelebi köftesi için hünerlerini sergiliyor. Programı seyredenler Davut Çelebi köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta Davut Çelebi köftesi tarifi..

DAVUT ÇELEBİ KÖFTESİ MALZEMELERİ

60 gr ince bulgur

60 gr yarma buğday

60 gr irmik

1 iri soğan

3 çay kaşığı Tuz

2 çay kaşığı Kişniş

1 yemek kaşığı domates salçası

DAVUT ÇELEBİ KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Önceden ıslatılıp dinlendirilmiş bulgur, yarma buğday, irmik, tuz ve kişnişi karıştırıp yoğurun.

Hamurdan parçalar kopartıp çay kaşığı ucu şekli verin.

Hamurları geniş bir tencerede bol suda haşlayıp süzün.

Soğanları ufak küp halinde doğrayın.

Salçayı ekleyip koyu bir sos yapın.

Sosu süzülmüş parçacıkların üzerine dökün ve harmanlayın.

İsteğe göre sarımsaklı yoğurtla karıştırıp servis yapın.