Datça'da 15 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, saat 08.30 sıralarında AKTUR Tatil Sitesi yakınlarında bir koyda tespit edilen 14'ü Filistin, 1'i Suriye uyruklu toplam 15 kaçak göçmeni yakaladı. 4'ü kadın, 2'si çocuk, 15 kaçak, İlçe Jandarma Karakolu ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan kaçakların Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.