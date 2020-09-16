Darp edip 9. kattan aşağı sarkıttığı kız arkadaşını özel harekat kurtardı

Adana'da kız arkadaşının evine girip darp ettikten sonra 9. kattaki balkondan sarkıtan zanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen Özel Harekat polislerinin kapıyı kırıp eve girmesiyle yakalandı.

AA'da yer alan haberde, polisin uyarılarına rağmen şüphelinin kapıyı açmaması ve S.T'yi alıkoymaya devam etmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT İÇERİ GİRDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Çeşitli yerlerinden darp edildiği belirlenen S.T'yi kurtaran ekipler, gözaltına aldıkları şüpheli Z.Z.Y'yi polis merkezine götürdü.