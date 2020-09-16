  • $7,4988
  • 8,8863
  • 473.449
  • 1114.42
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Darp edip 9. kattan aşağı sarkıttığı kız arkadaşını özel harekat kurtardı
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:00 | Son Güncelleme:

Darp edip 9. kattan aşağı sarkıttığı kız arkadaşını özel harekat kurtardı

AA

Adana'da kız arkadaşı S.T.'nin evine girdikten sonra darp edip, 9 kattaki dairen balkonunda sarkıtan Z.Z.Y., ihbar üzerine Özel Harekat polisleri tarafından kurtarıldı.

Adana'da kız arkadaşının evine girip darp ettikten sonra 9. kattaki balkondan sarkıtan zanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen Özel Harekat polislerinin kapıyı kırıp eve girmesiyle yakalandı.

AA'da yer alan haberde, polisin uyarılarına rağmen şüphelinin kapıyı açmaması ve S.T'yi alıkoymaya devam etmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT İÇERİ GİRDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Çeşitli yerlerinden darp edildiği belirlenen S.T'yi kurtaran ekipler, gözaltına aldıkları şüpheli Z.Z.Y'yi polis merkezine götürdü.

<div>Editör: Duygu Gecü Yüzseven</div><p><span>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</span></p><p><a href='htt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk ile ilgili sözleri CHP'yi karıştırdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Mersin'de balık ölümlerinin yaşandığı gölette inceleme başlatıldı

Su sümbülleri Asi Nehri'nde yeniden görülmeye başladı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.