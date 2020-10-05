Dansözlü partide halay çektiler: Corona bak dalgana

Beyoğlu Cihangir’daki ünlü bir restoranda önceki gece skandal görüntüler kaydedildi. Bir partide bir araya gelen vatandaşlar ne maske ne de sosyal mesafe kurallarına uydular. Dansöz oynatıp halay çeken vatandaşlar sosyal medya hesaplarında o anları “Corona bak dalgana kardeşim” notuyla paylaştı.

İHA'da yer alan haberde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye rağmen, Cihangir’daki ünlü bir restoranda önceki gece skandal görüntüler kaydedildi.

DANSÖZLÜ PARTŞDE HALAY ÇEKTİLER

Partiye katılanlar ardından gelen alkolünde etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Dansözlü partide oryantal müzikler eşliğinde göbek atan ve halay çeken grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.

"CORONA BAK DALGANA"

Çalışanlar dışında kimsenin maske takmadığı “korona partisinde” yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları “Corona bak dalgana kardeşim” notuyla bir de sosyal medyada paylaştı. Polis ve belediye ekiplerinin kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçtiği öğrenildi.