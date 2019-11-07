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  3. Dansçı Gülcan'ı iç kanama öldürmüş

Dansçı Gülcan'ı iç kanama öldürmüş

Dansçı Gülcan'ı iç kanama öldürmüş

Yalova’da 3 Kasım’da yalnız yaşadığı evde ağabeyi Ercan Işık tarafından cansız bedeni bulunan dans eğitmeni Gülcan Işık’ın (23) ölüm nedeni belirlendi.

Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporuna göre genç kız, böbrek yetmezliğine bağlı iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Daha önce yaşadığı sağlık sorunlarını unutmak için dansa gönül veren Gülcan’ın Yalova’da iş bulunca ev tuttuğu ve kadınlara özel dans dersleri veridiği öğrenildi.

ANNESİNİN BÖBREĞİNİ TAŞIYORDU 

4 yıl önce annesinden böbrek nakli olduğu öğrenilen Gülcan Işık’ın ağabeyi Ercan Işık, şöyle konuştu: “Vefat etmeden bir gün önce anneme rahatsız olduğunu söylemiş. Kardeşim gülücükler saçan biriydi” dedi. 


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