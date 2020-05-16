Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin üzerine hangisi dökülür? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

DANİMARKA'DA GELENEKSEL OLARAK 25 YAŞINI GEÇİP EVLENMEYENLERİN KAFASINDAN AŞAĞI TARÇIN DÖKÜLÜRKEN 30 YAŞINI GEÇİP EVLENMEYENLERİN ÜZERİNE HANGİSİ DÖKÜLÜR?



A: Karabiber



B: Elma kabuğu

C: Tuz

D: Balık yağı

Doğru cevap: A Karabiber