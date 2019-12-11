Dana Sarma nasıl yapılır? MasterChef Dana Sarma tarifi ve yapılışı!

Dana Sarma nasıl yapılır ve pişirilir? sorusu MasterChef izleyicileri tarafından aratılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’de Dana Sarma tarifi şefler tarafından yarışmacılara verildi. Programı izleyenler ve bu yemeği ilk defa duyanlar ‘Dana Sarma nedir, nasıl pişirilir?’ sorusunu aratmaya başladı. Biftek ve çeşitli yollarla yapılan bu yemek sofralarınızı renklendirebilir. İşte Dana Sarma tarifi ve yapılışı

DANA SARMA TARİFİ

Dana sarma malzemeleri için;

8 adetince dövülmüş biftek

4 yemek kaşığıayçiçek yağı

1 adetorta boy kuru soğan

2 dişsarımsak

8 adetkültür mantarı

1 adetorta boy dolmalık biber

1 adetorta boy havuç

1/2 tatlı kaşığıdomates/acı biber salçası karışımı

2 yemek kaşığırendelenmiş kaşar peyniri

1/2 çay kaşığıtuz

1/4 çay kaşığıtaze çekilmiş tane karabiber

Biftekleri marine etmek için:

1 adetrendelenmiş kuru soğan

1 çay bardağısüt

1/4 çay bardağıayçiçek yağı

1 adetdefne yaprağı

DANA SARMA NASIL YAPILIR?

Dana Sarma yapılışı için; biftekleri marine edin. Bunun için rendelenmiş kuru soğanın suyunu çıkartın. Süt, ayçiçek yağı ve defne yaprağıyla karıştırın. İnce dövülmüş biftekleri hazırladığınız marine karışımında, buzdolabında bekletin. İç harcı için; nemli bir bezle üzerlerini temizlediğiniz kültür mantarlarını ince ince dilimleyin. Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Sarımsakları ince ince dilimleyin.

Kabuğunu soyduğunuz havucu rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Ortadan ikiye kesip çekirdekli kısımlarını çıkardığınız dolmalık biberi uzun ince şeritler halinde doğrayın. Ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Piyazlık doğranmış kuru soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar soteleyin. Sırasıyla; rendelenmiş havuç, dilimlenmiş mantar ve dolmalık biberleri ekleyip pişirme işlemini sürdürün.

Salça karışımıyla renk verip baharatlarla tatlandırdığınız iç harcı ocaktan alın. Kısa bir süre soğuttuğunuz iç harcı rendelenmiş kaşar peyniriyle harmanlayın. Marine biftekleri buzdolabından çıkartıp fazla sosunu süzdükten sonra iç kısımlarını hazırladığınız iç harçla doldurup rulo şeklinde sarın. Uç kısımlarını pişerken açılmaması için kürdan yardımıyla tutturun. Sarma işlemi bittiğinde hazırladığınız biftek sarmaları yağsız tavada ters yüz ederek kızartın. Arzuya göre hazırladığınız farklı bir sos eşliğinde sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.