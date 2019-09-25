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Damat kayınpederini silahla öldürdü

Damat kayınpederini silahla öldürdü

Kırıkkale'de damadı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Abdullah Ü. (59), Tuna Caddesi 214. Sokak'ta evinin önünde damadı Z.E. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.E, pompalı tüfekle kayınpederine ateş etti.

Yaralanan Abdullah Ü, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Abdullah Ü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Z.E, polislerce yakalandı.  (AA)

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