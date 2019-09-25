Damat kayınpederini silahla öldürdü

Abdullah Ü. (59), Tuna Caddesi 214. Sokak'ta evinin önünde damadı Z.E. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.E, pompalı tüfekle kayınpederine ateş etti.

Yaralanan Abdullah Ü, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Abdullah Ü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Z.E, polislerce yakalandı. (AA)