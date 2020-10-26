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26 Ekim 2020 Pazartesi 20:26 | Son Güncelleme:

Damat-kayınpeder düellosu

Damat-kayınpeder düellosu
DHA

Konya'da önceki akşam Mehmet D. (21), şiddet gördüğü için ailesinin yanına yerleşen eşi Didar D.'yi evine geri götürmek istedi.

Kayınpeder Barış Mıngır (40), kızı Didar D.'nin gitmesine izin vermeyince Mehmet D., tabancayla rastgele ateş edip, evden ayrıldı. Saatler sonra kayınpederini arayıp tartışan damat, bu kez annesiyle 13 yaşındaki kardeşini yanına alıp hafif ticari aracıyla aynı eve geldi. Damatla kayınpeder birbirlerine tabancayla ateş açtı. Vücuduna 8 mermi isabet eden Mıngır, hayatını kaybetti. Kaçan damat ve ailesi gözaltına alındı. 

OLAY SABAHI UZAKLAŞTIRMA

Didar D.’nin, cinayet günü eşi hakkında şiddet iddiasıyla polise şikâyette bulunup, 1 ay süreyle koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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