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  3. İngiltere'de dalış sırasında insan boyuna yakın bir denizanası görüntülendi

İngiltere'de dalış sırasında insan boyuna yakın bir denizanası görüntülendi

İngiltere'de dalış sırasında insan boyuna yakın bir denizanası görüntülendi

İngiltere kıyılarında, sualtı dalışçıları şaşırtan bir manzara ile karşılaştı. Dalış esnasında insan boyuna ulaşan bir dev denizanası, denizin derinliklerinde onlara eşlik etti. O anlar böyle görüntülendi.

The Washington Post gazetesi, İngiliz karasularında insan büyüklüğünde dev bir denizanasına rastlandığını duyurdu. Gazetede yer alan haberde, Lizzie Daly Wildlife TV internet televizyonunun sunucusu Lizzie Daly’nin İngiltere kıyılarında insan boyu büyüklüğünde dev bir denizanasının fotoğrafını çektiği kaydedildi.

Habere göre İngiltere’nin güney kıyısında yer alan Falmouth’ta dalış yaparken birden kendi boyunda olan dev bir denizanası gördü. Uzmanlara göre bu denizanası türünün çapı genel olarak 40 cm’yi aşmamakla birlikte bazı durumlarda 1.5 metreye kadar ulaşabiliyor, ağırlığı ise 35 kilograma varabiliyor.

(Sputnik News)

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