Daimi hava hudut kapısı ne demek? Daimi hava hudut kapısı ne anlama geliyor?

Daimi hava hudut kapısı, bugün Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Pasaport kanunun gereğince alınan kararda 10 şehirde bulunan havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak duyuruldu. Peki, Daimi hava hudut kapısı ne demek?

DAİMİ HAVA HUDUT KAPISI NE DEMEK?

Hava hudut kapıları, ülkeye giriş çıkış yapacak olan vatandaşlar ile yabancıların yolcu giriş ve çıkışını yapabileceği noktalar olarak açıklanır. Alınan karar doğrultusunda 10 şehirde daimi hava hudut kapıları oluşturuldu. Buna göre;

Antalya Gazipaşa Havalimanı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Hatay Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Kütahya Zafer Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.