'Dahiliye' adlı tıp dalının diğer adı nedir? Güven Bana sorusu 'Dahiliye' adlı tıp dalının diğer adı nedir? Müge Anlı’nın sunumu ile gerçekleşen Güven Bana yarışma programı her perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. İki kişinin yarıştığı programda toplam ödül 1.000.000 TL. Tatlı Sert programı ile başarılı işlere imza atan Müge Anlı, yaz aylarında yarışma programı ile ekranlara dönüş yaptı. Güven Bana yeni bölümü 25 Temmuz Perşembe günü seyirci ile buluştu

A: Nöroloji

B: Üroloji

C: Genel Cerrahi

D: İç Hastalıkları

Doğru cevap: İç Hastalıkları